В Прикамье 73-летняя пенсионерка ушла в лес и пропала

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Лысьве без вести пропала 73-летняя местная жительница Хазира Васильева. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Пенсионерка рано утром 26 июля ушла в лес в районе сада 9. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 163 сантиметра, телосложение плотное, глаза карие, волосы седые.

Предположительно была одета в ярко-красную или ярко-желтую куртку. С собой брала черный рюкзак. Отмечается, что пропавшей требуется медицинская помощь.

Всех, кому что-то известно о том, где может быть пенсионерка, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, +7-912-880-41-60 или 8-902-790-44-79.

Кроме того, в 11:00 объявлен сбор на поиски. Место сбора — коллективный сад 9. Желающих помочь просят одеться ярко и по погоде, взять с собой фонари, заряженный телефон, воду и перекус.

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