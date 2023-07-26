Семья девушки, которую жестоко убил пермский бизнесмен, обжалует смягчение наказания

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В мае 2017 года пермский бизнесмен Антон Вахрин в своем коттедже жестоко убил знакомую. Сначала он застрелил ее из пистолета, а затем решил скрыть преступление. Отрезал голову, положил ее в мешок и закопал на пустыре. Тело расчленил, разложил по мешкам и выбросил в реку.

В колонии Антон Вахрин пробыл чуть больше шести лет. Должен был выйти в 2026 году, но на прошлой неделе, 21 июля, ему смягчили наказание на принудительные работы. Оставшиеся три с лишним года он будет жить в исправительном центре, работать без присмотра конвоя и ходить в обычной одежде.

Теперь семья убитой женщины будет обжаловать смягчение приговора. Об этом 59.ru сообщила ее сестра. Также ранее в суде родственники подписали ходатайство о том, чтобы их информировали о всех перемещениях Антона Вахрина, однако этот документ исчез.

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