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НовостиОбщество26 июля 2023 14:12

В администрации Ленинского района Перми силовики провели обыски

Чиновников подозревают в хищениях при установке мусорных контейнеров
Лела Минадзе
Фото: 2ГИС/Вадим Волгин

Фото: 2ГИС/Вадим Волгин

Сотрудники правоохранительных органов 26 июля провели обыски в администрации Ленинского района Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Информацию подтвердили в мэрии города.

По данным издания, причиной обысков стало расследование возможных хищений при установке мусорных контейнеров на территории района.

Кроме того, сообщается, что был допрошен замглавы Ленинского района Александр Кетов. Он исполняет полномочия главы на время отпуска Александра Русанова.

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