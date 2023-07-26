В ходе спецоперации погиб 32-летний морской пехотинец из Прикамья

Фото: администрация Сивинского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины 30 июня погиб Артем Свитек. Об этом сообщили в администрации Сивинского муниципального округа.

Мужчине было 32 года. Он служил рядовым в должности морского пехотинца. В зону СВО уехал 30 декабря прошлого года в качестве добровольца.

Боец посмертно награжден Орденом Мужества. Похороны состоятся в Перми.

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