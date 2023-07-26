В ходе спецоперации погиб 32-летний морской пехотинец из Прикамья

Фото: администрация Сивинского муниципального округа
В ходе специальной военной операции на территории Украины 30 июня погиб Артем Свитек. Об этом сообщили в администрации Сивинского муниципального округа.
Мужчине было 32 года. Он служил рядовым в должности морского пехотинца. В зону СВО уехал 30 декабря прошлого года в качестве добровольца.
Боец посмертно награжден Орденом Мужества. Похороны состоятся в Перми.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65