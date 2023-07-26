В Перми утвердили проект планировки участка под новую школу на Компросе

Фото: 2ГИС/Ольга Ермакова

Утвержден проект планировки территории в центре Перми, где построят новый корпус физико-математической школы № 9 им. А. С. Пушкина. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевое Минимущества.

Участок ограничен Комсомольским проспектом, улицами Краснова и Революции. Школа разместится по адресу Комсомольский проспект, 45а на территории площадью более 11 тысяч квадратных метров. Это как раз за нынешним корпусом школы.

Сроки строительства — с 2024 по 2026 год. Во втором корпусе смогут учиться 500 детей.

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