В Мотовилихинском районе Перми автомобиль перегородил движение трамваев

Фото: Пермский транспорт / Telegram (Артем Ефанов)

Днем 26 июля в Мотовилихинском районе Перми автомобиль «Renault Logan» заехал на трамвайные пути и перегородил проезд. В результате происшествия по улице Уральской временно остановлено движение трамваев №4, 8 и 11. Указанные маршруты следовали с отставанием от расписания.

Ситуацию с перегородившей трамвайные пути легковушкой прокомментировали в городском департаменте транспорта.

«Мы не знаем, как и зачем. Но мы точно понимаем, что так нельзя – пассажиры не доехали, а с автомобилиста будет взыскано за простой», – пояснили в ведомстве.

Через некоторое время движение трамваев на данном участке улицы Уральской было уже восстановлено. Трамваи вновь курсируют по штатным маршрутам.

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