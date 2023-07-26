Эксперты Пермского Политеха рассказали, как защитить личные данные в соцсетях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Пермского политехнического университета рассказали, какие виды компьютерных вирусов существует и как пользователям соцсетей защитить свои личные данные.

Вирус – это компьютерная программа, способная к бесконтрольному распространению по сети. Как рассказал кандидат технических наук и доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил Курушин, существует несколько видов угроз. Например, атаки, которые могут заблокировать работу сервиса или сети, а также атаки, направленные на кражу или модификацию данных и другие.

Чтобы персональные данные пользователей сети не попали к злоумышленникам, нужно соблюдать аккуратность в сети, не регистрироваться сверх необходимости в разных сервисах и не оставлять свои данные в сомнительных ресурсах, считает эксперт.

Однако пересылка паспортных данных через мессенджеры или почту есть не что иное, как публикация личных данных. При этом они тоже могут попасть к третьим лицам. Если необходимо переслать данные через соцсеть, специалисты рекомендуют зашифровать файл и отправить пароль отдельным сообщением и через другой сервис.

Говоря о защите персональных данных в соцсетях, стоит понимать, что любой способ предоставления уникального кода, в том числе пароля, отпечатка пальца другие – это лишь первый этап сложного процесса. Но если злоумышленнику удастся похитить или подобрать этот код, он сможет войти в ваш аккаунт.

Отмечается, что обеспечить полную безопасность персональным данным пока невозможно. Специалисты напоминают, что в случае получения нелогичных и подозрительных сообщений, необходимо обратиться в техподдержку.

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