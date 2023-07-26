В Перми заключен контракт на реконструкцию стадиона «Юность»

Фото: Министерство строительства Пермского края

Краевые власти заключили контракт на реконструкцию стадиона «Юность» в Перми. Работы будет выполнять пермская компания ООО «ЖБК-Строй». Цена контракта составила 1,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Сейчас подрядчик начинает подготовку к производству работ. В рамках реконструкции старое здание с трибунами планируется полностью снести. Вместо него появится четырехэтажный спорткомплекс площадью более 9 тыс. кв. метров. Кроме того, появятся новые трибуны. Они вместят около 1,6 тыс. зрителей. Завершить реконструкцию намерены в 2024 году.

Обновленный стадион «Юность» можно будет использовать как зимой, так и летом. В холодный период здесь будут проводиться учебно-тренировочные занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, керлингу. Летом площадка будет задействована под хоккей на траве, мини-футбол, бег или катание на роликах. Также на новом стадионе планируется проводить массовые мероприятия и соревнования всероссийского уровня.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер