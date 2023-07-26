Экс-глава пермского оператора по обращению с ТКО устроился в Минэкономразвития РФ

Фото: сайт Министерства экономического развития РФ

Бывший руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Пермском крае - «Теплоэнерго» Алик Башаев перешел на работу в Министерство экономического развития РФ. Он возглавил департамент цифровой трансформации. Как сообщается на официальном сайте ведомства, с 22 мая назначен временно исполняющим обязанности директора департамента.

Департамент цифровой трансформации занимается, в частности, оценкой целесообразности внедрения инновационных цифровых инструментов в деятельность Минэкономразвития, а также обеспечивает информационную безопасность.

Напомним, господин Башаев был директором ПКГУП «Теплоэнерго» с 2018 по 2020 годы. В 2020 году, после уходы с должности, он покинул регион и начал работать в федеральном министерстве.

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