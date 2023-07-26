Сеть «Пункт Е» откроет в Прикамье 30 зарядных станций для электромобилей

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Федеральная сеть заправок для электромобилей «Пункт Е» планирует открыть в Перми около 30 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По информации издания, пермская «Корпорация ПСС» предоставит оборудование собственного производства, а «Пункт Е» - программное обеспечение и бренд. Инвестиции в проект составляет около 100 млн рублей.
Напомним, весной 2023 года «Корпорация ПСС» запустила в Перми новую производственную линию по выпуску зарядных станций для электромобилей. Сообщалось, что завод сможет выпускать около 10 тысяч зарядных станций в год.
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