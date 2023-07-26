Территории Пермского края получат почти 100 новых автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Благодаря федеральному финансированию 16 территорий Пермского края получат новые автобусы. Регион получит почти 900 млн рублей в виде казначейского кредита. Деньги поступят в бюджет региона уже в этом году. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Всего планируется закупить 98 единиц общественного транспорта. Это автобусы малого, среднего и большого классов. Технику поставят в регион до февраля 2024 года. Транспорт будет работать на маршрутах в муниципалитетах Прикамья.

Напомним, обновление пассажирского транспорта в Пермском крае идет уже несколько лет. Только за последние два года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регион были доставлены 143 новых автобуса. В прошлом году Пермский край стал одним из участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Благодаря этому в регионе будет обновлена инфраструктура, а также закуплено 44 новых трамвая и 16 электробусов.

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