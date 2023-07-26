В ходе СВО погиб санинструктор из Пермского края Сергей Ашмарин

Фото: Администрация Добрянского городского округа / ВКонтакте

В ходе проведения специальной военной операции погиб 41-летний Сергей Ашмарин из Полазны. Известие о гибели военнослужащего пришло 24 июля. Об этом сообщает администрация Добрянского городского округа в своих соцсетях.

Сергей родился в 1981 году в селе Кривое, жил в Полазне. На СВО молодого человека призвали в сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Он был санитарным инструктором седьмой мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона. Боец погиб 12 июля.

Администрация Добрянского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Прощание с погибшим бойцом состоится в среду, 26 июля, с 11.30 во Дворце культуры и спорта им. А. Д. Черкасова.

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