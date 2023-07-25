Жильцы пермского ЖК «Гулливер» сообщили об окровавленном теле человека на ступеньках перед высоткой

Снимок предоставлен очевидцами.

Жители жилого комплекса «Гулливер» в Перми увидели сегодня, 25 июля, под окнами окровавленное тело человека и сообщили об этом по тревожному телефону.

Как предполагают очевидцы, мужчина, возможно, выпал из окна высотки. Хотя на фотографии, которую они передали «КП», видно, что тело лежит под самым козырьком входной группы.

К месту ЧП выехали врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Детскую площадку возле жилого комплекса огородили и не пускают на нее детей, чтобы их не травмировать увиденным.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, сейчас на месте работает группа правоохранительных органов, выясняя обстоятельства произошедшего.