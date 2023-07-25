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НовостиПроисшествия25 июля 2023 16:20

Жильцы пермского ЖК «Гулливер» сообщили об окровавленном теле человека на ступеньках перед высоткой

В Перми оцепили детскую площадку из-за тела мужчины возле входа в жилой комплекс «Гулливер»
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Снимок предоставлен очевидцами.

Снимок предоставлен очевидцами.

Жители жилого комплекса «Гулливер» в Перми увидели сегодня, 25 июля, под окнами окровавленное тело человека и сообщили об этом по тревожному телефону.

Как предполагают очевидцы, мужчина, возможно, выпал из окна высотки. Хотя на фотографии, которую они передали «КП», видно, что тело лежит под самым козырьком входной группы.

К месту ЧП выехали врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Детскую площадку возле жилого комплекса огородили и не пускают на нее детей, чтобы их не травмировать увиденным.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, сейчас на месте работает группа правоохранительных органов, выясняя обстоятельства произошедшего.