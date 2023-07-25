В Перми на 48-м году жизни скончался создатель футбольного клуба «Универ»

Фото: ПГНИУ.

В Перми скоропостижно скончался 47-летний директор Пермского краевого студенческого спортивного союза Сергей Соловьев.

В краевом Минспорта от имени спортивной общественности Пермского края выразили соболезнование родным и близким.

Также слова соболезнования по поводу утраты высказали в Пермском государственном научно-исследовательском университете.

Там напомнили, что Сергей Владимирович был создателем и бессменным руководителем студенческого футбольного клуба «Универ».

- На протяжении 12 последних спортивных сезонов Сергей Владимирович занимался организацией студенческих футбольных соревнований, - отметили в ПГНИУ. - Футбольный клуб «Универ» успешно выступал в высшем дивизионе Национальной студенческой футбольной лиги.

В этом году Серея Соловьева наградили почетной грамотой Российского футбольного союза за вклад в развитие отечественного студенческого футбола.