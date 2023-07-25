В Прикамье банковский менеджер похищала деньги с карточек пенсионеров

Фото: краевая прокуратура.

Сотрудница одного из прикамских отделений банка, название которого знают все, решила нажиться на пенсионерах. Она подумала, что если будет переводить с их вкладов на свой счет понемножку, по 2 тысячи рублей, престарелые люди этого не заметят.

Подобную операцию она успела провернуть ровно 15 раз, пока сотрудники службы безопасности банка не заподозрили неладное.

Менеджер банка успела заработать 30 тысяч рублей. Теперь ей грозит провести 6 лет за колючей проволокой.

- Являясь старшим менеджером, операционистом пермского филиала банковского учреждения, в течение прошлого лета она похищала с банковских счетов денежные средства граждан, - рассказали в прокуратуре Пермского края. – Деньги она переводила на свой счет с вкладов лиц пенсионного возраста. Девяти потерпевшим причинен ущерб свыше 30 тысяч рублей.

Сейчас уголовно дело передано в Чайковский городской суд. Банковскую сотрудницу обвиняют сразу по трем статьям – о мошенничестве в сфере компьютерной информации, о краже с банковского счета и о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.