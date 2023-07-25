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НовостиОбщество25 июля 2023 12:30

МЧС предупреждает о грозах и тумане 25 и 26 июля в Пермском крае

Жителей Прикамья просят быть более осторожными во время непогоды
Екатерина Оборина

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Региональное управление МЧС вновь предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погоды в ближайшие дни. По данным Пермского ЦГМС, 25 и 26 июля местами на территории Прикамья пройдут грозы и ожидается туман.

Пермякам рекомендуют воздержаться от прогулок и поездок во время грозы. Жителей Прикамья просят быть осторожными, не стоять рядом с деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями, а также не парковать машины возле них.

Водителям наминают, что важно соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

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