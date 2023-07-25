В Пермском крае закроются около 30 бывших магазинов «Семья»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Федеральная сеть «Лента» закрыла или готовится закрыть в Пермском крае 30 супермаркетов, которые ранее выкупила у регионального ритейлера «Семья». По данным портала 59.ru, сеть закрывает неэффективные магазины. Список составлен с помощью сервисов 2ГИС, «Яндекс.Карты» и сообщений читателей.

В Перми прекратят работу 26 торговых точек, еще четыре – в муниципалитетах Пермского края. Например, сейчас уже не работают магазины, расположенные по улицам Адмирала Ушакова, 30, Академика Веденеева, 29, Белинского, 31, Черняховского, 88, Ленина, 60 и другие. Готовятся к закрытию супермаркеты на Комсомольском проспекте, 64, а также по улицам Солдатова, 28б, Чернышевского, 15а и по другим адресам.

Кроме того, в настоящее время прекратили работу супермаркеты «Семья» на улице Нефтяников, 7а в Чернушке, на проспекте Победы, 23/1 в Лысьве и на Сибирской, 28в во Фролах. Также читатели сообщают о закрытии единственного магазина сети «Семья» в Краснокамске.

Напомним, федеральный ритейлер «Лента» выкупил пермскую торговую сеть «Семья», принадлежащую экс-губернатору региона Олегу Чиркунову, два года назад. Тогда «Семья» насчитывала порядка 75 магазинов в Перми и в других городах Пермского края. Цена актива составляла около 2,45 млрд рублей.

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