Пермскому бизнесмену, отрезавшему голову своей подруге, смягчили наказание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кунгурский городской суд удовлетворил ходатайство пермского бизнесмена Антона Вахрина, осужденного за убийство подруги, о смягчении наказания. Как сообщается на сайте суда, лишение свободы заменено на принудительные работы. Судебное заседание по делу проходило под председательством судьи Константина Бостанджиева 21 июля.

Напомним, шокирующая история произошла в ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны в Добрянском районе. Пермский предприниматель Антон Вахрин жестоко убил свою знакомую Елену в своем загородном доме. Он выстрелил в свою жертву из травматического пистолета и отрезал ей голову. А затем с помощью наемных работников попытался утопить тело в реке.

Через два дня полицейские задержали Антона Вахрина. Ему было предъявлено обвинение в «убийстве». Прокурор потребовал назначить ему наказание – 13 лет лишения свободы. Однако суд приговорил убийцу к 9,5 годам колонии строгого режима. Суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый полностью признал свою вину, выплатил пострадавшим компенсацию морального вреда и материальный ущерб, а также у него на иждевении четверо несовершеннолетних детей. Назначенный осужденному Вахрину срок истекает 10 ноября 2026 года.

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