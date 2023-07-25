Волонтеры Сбера принимают активное участие в озеленении Пермского края

Фото: gorodperm.ru

Волонтеры Пермского отделения Сбербанка с начала 2023 года на постоянной основе проводят мероприятия по озеленению Перми и Пермского края.

Так весенние посадки прошли в лесном массиве, где на территории в 900 га были высажены саженцы елей. Также в рамках акции «300 деревьев к 300-летию Перми» совместно с МКУ «Городское зеленое строительство» прошла высадка лип мелколистных на городской территории.

В планах на осень у волонтеров Сбера совместно с участниками движения «ЭКА» посадка 10 000 саженцев в лесном массиве на территории более 1 000 га.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Волонтёры Сбера собственным примером показывают, как можно меняться к лучшему самим, делая лучше Пермский край, решая самые различные задачи, оказывая помощь тем, кто особенно в этом нуждается. Мы поддерживаем любые инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в Прикамье, поэтому делаем все, чтобы наши волонтеры имели возможность принимать участие в экологических проектах, проходящих и в регионе, и в стране.»

Сотрудники Пермского отделения – постоянные участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Второе дыхание вещей», «Крышечки добра», «Подари детям радость» (передача новогодних подарков Центру комплексной реабилитации инвалидов), донорских акций, эко-волонтерских акций «Лес, живи», «Сохраним лес», «Программа компенсации СО2».