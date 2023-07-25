В Перми ночью снесли трубу котельной «Велты»

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

Ночью 25 июля жителей Перми напугал громкий звук. Выяснилось, что около четырех утра снесли трубу на площадке котельной бывшего велосипедного завода «Велта» на улице Героев Хасана, 105. В сети появилось видео падения «башни».

В администрации Перми корреспонденту «Комсомолки» информацию о сносе трубы подтвердили. В мэрии уточнили, труба была снесена собственником участка.

Напомним, что ВК-1 вывели из эксплуатации еще в 2013 году. Это связано с невостребованностью и профицитом тепловой энергии от генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 левобережной части города. В 2019 году котельную продали пермской компании ООО «Уралоптинструмент» за 79 млн рублей. Работы по демонтажу всех сооружений котельной идут с 2021 года. Тогда на этой территории планировалось построить новое предприятие. Но конкретных планов у собственников земли не было.

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