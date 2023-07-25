В Москве арестовали руководителей пермского завода «Телта»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арестованы руководители Пермского телефонного завода «Телта». Меру пресечения избрал Хамовнический районный суд Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Под стражу заключили гендиректора «Телты» Алексея Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину, а также совладельца завода и бывшего руководителя Игоря Морозова. Последний также является владельцем пермского дилера Mercedes-Benz ООО «Телта-МБ».

Руководство «Телты» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По одной версии, обвиняемые похищали средства, завышая цены при исполнении контрактов, связанных с госзаказом. По другой версии, еще с 2014 года они привлекали федеральные средства на модернизацию связи, а в итоге использовали образцы китайского производства.

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