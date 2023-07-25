В Пермском крае из-за шквала 24 июля деревья повалило на дороги и автомобили

Фото: Подслушано Чайковский / ВКонтакте

Днем в понедельник, 24 июля, на Пермский край вновь обрушились сильные порывы ветра и дожди. На этот раз стихия бушевала в Чайковском. Фотографии последствий непогоды местные жители публикуют в соцсетях.

Фото: Подслушано Чайковский / ВКонтакте (Сергей Козлов)

Из-за шквала в городе есть поваленные деревья и поврежденные автомобили. Упавшие деревья заметили на улицах Вокзальной и Ленина. Также в городе затопило несколько улиц. Автомобильные дороги на время превратились в реки. О пострадавших среди людей не сообщается.

Фото: Подслушано Чайковский / ВКонтакте

Как рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ, линия гроз проходила вчера над юго-западными районами Прикамья, ее скорость движения была низкой – всего 25 км/ч. Там прошли долгожданные дожди. В Ножовке выпало 14 мм осадков, в Чайковском 7 мм. Поскольку линия гроз была сплошной, дожди прошли повсеместно.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер