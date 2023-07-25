В Перми за 200 млн рублей продают известный долгострой по улице Екатерининской

Фото: 2ГИС

На продажу выставили недострой, расположенный по улице Екатерининской, 175 за зданием Арбитражного суда Пермского края. Информация об этом опубликована в интернет-сервисе для размещения объявлений.

Проблемный дом продают за 200 млн рублей — по 13,3 тысячи рублей за квадратный метр. Продавец прилагает действующее разрешение на строительство.

Строить 22-этажное здание начали еще в 2004 году. Изначально оно должно было войти в ЖК «Никитинский» с бизнес-центром, подземной парковкой и гостиницей. Строительством занималась компания «Пермпромжилстрой». В 2013 году ее признали банкротом.

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