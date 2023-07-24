В Перми пройдет выставочный матч сборной России по регби

Фото: permkrai.ru

В рамках рабочего визита в Пермь первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров провел совещание по подготовке к международному форуму «Россия – спортивная держава». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Азат Кадыров отметил, что форум в этом году приурочен к двум юбилейным датам – 100-летию Министерства спорта РФ и 300-летию Перми. Оба события получат свое отражение в деловой программе форума. Большинство мероприятий сейчас находятся в активной стадии проработки.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, посвященное теме «Спорт без границ. Открытость миру». В нем примут участие представители органов государственной власти, спортивных федераций, олимпийского и паралимпийского комитетов, а также министры спорта различных стран.

Выставочное пространство форума разместится в комплексе «Пермь-Экспо». Первый замминистра предложил внедрить местные научные разработки и технологии в экспозицию форума, а также обратил внимание на открытость и доступность форума для всех жителей региона.

Зампредседателя Правительства Пермского края Дмитрий Самойлов пояснил, что прикоснуться к спортивному событию смогут все желающие. В крытом футбольном манеже «Пермь Великая» пройдет выставочный матч сборной России по регби. А в УДС «Молот» состоятся международные турниры по баскетболу 3х3 и UFC по смешанному боевому единоборству (ММА). Также запланированы соревнования «Битва роботов».

В настоящее время уже разработаны концепция и атрибуты форума, созданы рабочие группы по подготовке, определены флагманские мероприятия и культурная программа. Генеральный директор АНО «Форум «Россия-спортивная держава» Алексей Степанов сообщил, что сейчас определены площадки, тематика и состав спортивных мероприятий.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что мероприятия федерального и международного уровней, которые регион принимает в год 300-летия Перми, имеют большое значение. «Хотим привлечь внимание всей страны к успехам и достижениям жителей Прикамья в различных отраслях и сделать так, чтобы россияне из других регионов страны сами стали участниками юбилейных мероприятий», – отметил глава региона.

Напомним, международный форум «Россия – спортивная держава» состоится в Перми с 19 по 22 октября этого года. является главным событием спортивной отрасли и самой авторитетной площадкой в России. В его рамках обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта в стране.

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