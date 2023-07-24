Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 24 июля, в Перми на «американских горках» в парке Горького застряли люди. Аттракцион внезапно остановился, когда в кабинках находились отдыхающие пермяки. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«В парке им. Горького на американских горках застряли люди. Застряло три кабинки. При этом люди не могут выйти», - написали очевидцы во ВКонтакте.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как передает журналист «Комсомолки» с места событий, все кабинки спустили, они уже внизу. После этого, работники парка три раза прогнали аттракцион без людей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
– Потом опять запустили людей, но сейчас опять временно закрыли аттракцион и прогоняют тележку. Подросткам, которые купили билеты на «американские горки» сказали, что скоро их запустят. Позже их запустили, - говорит журналист.
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