АО «ПЗСП» закончило строительство второй очереди нового дома на ул. Докучаева, 23. Счастливые новоселы уже получают ключи от своих квартир. В сдающейся второй очереди ещё есть квартиры, которые можно приобрести.

Дом комфорт-класса построен по современной технологии индустриального домостроения BAUM. Привлекательный внешний вид, разнообразие оригинальных и удобных планировок квартир делают дом уникальным, не похожим на другие, а проживание в нём – уютным и комфортным.

Благодаря технологии строительства квартиры в доме – более светлые и просторные, чем в обычных домах. Здесь установлены большие окна, а увеличенная до 2,74 м высота потолка делает пространство более масштабным.

Дом расположен в развитом и одновременно экологически чистом микрорайоне Пролетарском. В шаговой доступности – детсады, школы, торговые центры, остановки общественного транспорта. Сразу за домом – сосновый бор. На первых этажах дома коммерческие помещения. Во дворе - спортивная площадка. Организовано видеонаблюдение, на подъездах - видеодомофоны с системой распознавания лиц FaceID.

Одним словом, дом на ул. Докучаева, 23 – это новый уровень качества современной городской жизни.

Большинство квартир в доме уже нашли своих покупателей, которые высоко оценили комфорт, качество и безопасность своего нового жилья. Вы также можете стать счастливым новосёлом в самое ближайшее время. В сданной второй очереди ещё есть просторные трёхкомнатные квартиры площадью от 85 кв. м. Квартиры сдаются готовыми к чистовой отделке. Это значит, что оформить свой новый дом в собственном уникальном стиле можно просто и быстро.

Успевайте приобрести квартиру в инновационном доме на ул. Докучаева, 23. Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 или на сайте https://kurl.ru/fhtGM

Застройщик: ООО «Спецстрой Докучаева, 23». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

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