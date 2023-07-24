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Новости"Бизнес-новости": Пермь24 июля 2023 13:00

АО «ПЗСП» закончило строительство второй очереди нового дома на ул. Докучаева, 23

Дом комфорт-класса построен по современной технологии индустриального домостроения BAUM
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

АО «ПЗСП» закончило строительство второй очереди нового дома на ул. Докучаева, 23. Счастливые новоселы уже получают ключи от своих квартир. В сдающейся второй очереди ещё есть квартиры, которые можно приобрести.

Дом комфорт-класса построен по современной технологии индустриального домостроения BAUM. Привлекательный внешний вид, разнообразие оригинальных и удобных планировок квартир делают дом уникальным, не похожим на другие, а проживание в нём – уютным и комфортным.

Благодаря технологии строительства квартиры в доме – более светлые и просторные, чем в обычных домах. Здесь установлены большие окна, а увеличенная до 2,74 м высота потолка делает пространство более масштабным.

Дом расположен в развитом и одновременно экологически чистом микрорайоне Пролетарском. В шаговой доступности – детсады, школы, торговые центры, остановки общественного транспорта. Сразу за домом – сосновый бор. На первых этажах дома коммерческие помещения. Во дворе - спортивная площадка. Организовано видеонаблюдение, на подъездах - видеодомофоны с системой распознавания лиц FaceID.

Одним словом, дом на ул. Докучаева, 23 – это новый уровень качества современной городской жизни.

Большинство квартир в доме уже нашли своих покупателей, которые высоко оценили комфорт, качество и безопасность своего нового жилья. Вы также можете стать счастливым новосёлом в самое ближайшее время. В сданной второй очереди ещё есть просторные трёхкомнатные квартиры площадью от 85 кв. м. Квартиры сдаются готовыми к чистовой отделке. Это значит, что оформить свой новый дом в собственном уникальном стиле можно просто и быстро.

Успевайте приобрести квартиру в инновационном доме на ул. Докучаева, 23. Выбрать лучший вариант помогут Вам менеджеры отдела продаж АО «ПЗСП», подробности по телефону +73422921547 или на сайте https://kurl.ru/fhtGM

Застройщик: ООО «Спецстрой Докучаева, 23». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

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