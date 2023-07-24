Эксперты Пермского Политеха предсказали рост цен на кофе в 2023 году

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты Пермского политехнического университета рассказали о пользе и вреде потребления кофе, а также предсказали повышение цен на напиток в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как рассказала доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская, кофеин, содержащийся в напитке, оказывает воздействия на человеческий организм. Он способствует улучшению настроения и бодрствованию, потере веса, обладает антиоксидантными свойствами. Однако избыточное потребление кофеина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, также может вызывать беспокойство и бессонницу.

Сейчас наиболее популярным становится формат «кофе с собой». В Перми реальная цена за порцию кофе составляет около 30 рублей. При этом итоговая стоимость напитка может достигать 120 рублей.

Кандидат социологических наук и заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева считает, в течение года стоимость бодрящего напитка будет расти. Этому будет способствовать низкий урожай кофе в странах-производителя и увеличение стоимости логистики в России. По прогнозам, рост стоимости кофе может составить 15%.

По мнению эксперта, кофейни могут его сдержать. Например, использовать более дешевые стаканчики, уменьшить порции или поднять цены на дополнительные товары и услуги.

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