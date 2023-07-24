В Пермском крае от укусов клещей пострадали более 13 тысяч человек

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала сезона в Пермском крае от укусов клещей пострадали 13231 человек, среди которых 2459 детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Чаще всего с клещами «встречались» в Пермском, Краснокамском, Добрянском, Кунгурском и Чайковском округах. В большинстве случаев присасывание клещей произошло при посещении индивидуальных садов и леса, а также на придомовых территориях частного сектора.

По данным ведомства, после присасывания клещей 62 жителя Прикамья заболели болезнью Лайма и 20 человек – клещевым вирусным энцефалитом. Случаев заболеваний моноцитарным эрлихиозом человека и гранулоцитарным анаплазмозом человека в этом сезоне не зарегистрировано.

Пермякам напоминают, что во время отдыха на природе нужно одевать более закрытую одежду и пользоваться репеллентами. При обнаружении на теле клеща, его необходимо снять и отнести на лабораторное исследование.

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