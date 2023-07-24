Пермячке выплатили 530 тысяч рублей после потери двух пальцев в мясном цехе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Перми девушке выплатили компенсацию за травму на производстве. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Пермячка хотела найти подработку на летние каникулы и откликнулась на вакансию фасовщицы в мясном цехе. Ее приняли, но не трудоустроили официально. Также для нее не провели инструктаж по технике безопасности.

Так, девушка лишилась двух пальцев на правой руке. После несчастного случая она начала стеснятся своей внешности и стала вести затворнический образ жизни.

«После фактического прекращения трудовых отношений девушке не выплатили денежное вознаграждение и компенсацию неиспользованного отпуска. Также директор производства не посчитала нужным возместить вред, причиненный здоровью», — сообщили судебные приставы. Они вмешались в ситуацию.

В результате суд обязал работодателя выплатить девушке 530 тысяч рублей, а также внести в ее трудовую книжку сведения о фактически отработанном времени в должности фасовщицы.

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