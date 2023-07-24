Телеком-семерка: «Ростелеком» составил рейтинг оптических районов города Перми

Компания «Ростелеком» в Перми составила оптический рейтинг районов города. Лидером топ-7 стал Орджоникидзевский, там связисты смонтировали уже более 900 километров магистралей.

На втором месте оптического рейтинга оказался Мотовилихинский район (866 км), третью строчку занял Кировский район (804 км), четвертую – Свердловский (636 км), пятую – Дзержинский (324 км), шестую – Индустриальный (317 км). Телеком-семерку замкнул Ленинский район: там смонтировали более 230 километров магистралей.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«К своему 300-летию Пермь стала городом на оптике. На сегодняшний день специалисты построили в столице Прикамья более 4 000 километров линий связи. Они охватывают 90 % территории муниципалитета. Наша компания на постоянной основе модернизирует магистрали. Благодаря этому горожане могут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Оптика позволяет жителям использоваться такими современными цифровыми услугами, как видеонаблюдение, интерактивное телевидение, Wi-Fi, "Умный дом" и другие».

Петр Шиловских, министр информационного развитии и связи Пермского края:

«Интернет сейчас – одна из базовых услуг и потребностей населения. Особенно мы это почувствовали во время празднования юбилея города. Совместно с операторами сотовой связи обеспечивали поддержку стабильного сигнала сотовой связи в точках проведения мероприятий, оперативно обеспечивали усиление сигнала для удобства жителей и гостей города. У нас были организованы онлайн-трансляции из разных районов. Одна из самых значимых – открытие выставки “Оружие победы” на заводе имени Шпагина, канал связи для которой организовал “Ростелеком”. По нашим данным, ее посмотрело более 10 000 человек».

Благодаря высокому охвату оптических линий связи Пермь занимает 13 место в рейтинге городов мира с самым доступным интернетом. Индекс цифрового благополучия в Перми – 11,93. По этому показателю столица Прикамья обогнала такие крупные мегаполисы, как Тель-Авив, Гонконг, Шанхай, Стамбул, Париж, Дубай и Нью-Йорк.