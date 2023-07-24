В Перми обновят сад Миндовского

Фото: соцсети Павла Черепанова

Сад Миндовского, расположенный в Индустриальном районе Перми, намерены благоустроить. Об этом в своих соцсетях сообщил советник губернатора Пермского края, депутат краевого заксобрания Павел Черепанов.

Эскизы сада Миндовского после обновления уже готовы. Работы выполнят в рамках масштабного благоустройства улицы Мира. При этом сад не является приоритетной задачей.

Фото: соцсети Павла Черепанова

«Процесс это будет не быстрый, однако этап поиска и утверждения плана нового парка уже запущен. Окончательный вариант обсудят со всеми и лишь после этого утвердят», — отметил Павел Черепанов.

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