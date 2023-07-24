Центр Перми перекроют на время Крестного хода 26 июля

Фото: Андрей МАТЛИН

В Перми на время Крестного хода будет приостановлено движение транспорта. Об этом сообщили в горадминистрации.

Начнется Крестный ход от Кресто-Митрофаниевского храма по Комсомольскому проспекту, 6. Затем участники направятся к Бахаревскому Богородице-Казанскому Серафимо-Алексеевскому женскому монастырю по улице Пристанционной, 38, а далее — к Свято-Николаевскому мужскому монастырю на Белой горе.

Движение перекроют с 09:30 до 14:00 по Компросу, а также на его пересечении с улицами Революции, Полины Осипенко и Чкалова. Кроме того, движение будет закрыто на следующих участках: улица Василия Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, улица 1-я Бахаревская до Пристанционной и участок от 1-й Бахаревской до дома по улице Пристанционной, 38/1.

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