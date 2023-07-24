В Перми без вести пропал 43-летний глухонемой мужчина

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Перми пропал 43-летний Андрей Масинец. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Утром 22 июля мужчина вышел из дома в Индустриальном районе по улице Мира. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 176 сантиметров, телосложение плотное, волосы короткие с сединой, глаза серые. Был одет в синюю джинсовку, синие джинсы, черно-белую футболку, черные кроссовки в сетку и темную бейсболку.

Из особых примет: хромота, отсутствует правая голень, стоит протез. Также пропавший глухонемой. Ему требуется медицинская помощь.

Всех, кому что-то известно о мужчине, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60, 8-958-244-12-84.

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