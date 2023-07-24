Суд наложил арест на имущество ООО «Порт Пермь»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, требующей арестовать все движимое и недвижимое имущество ООО «Порт Пермь». Об этом сообщает Коммерсантъ-Прикамье.

Генпрокуратура требует признать отсутствующим право ООО «Порт Пермь» на имущество, переданное еще в 2014 году в качестве вклада в уставной капитал дочерней компании.

Также ведомство просит признать ничтожной сделку, в рамках которой АО «Порт Пермь» получило заем от бывшего совладельца Чарльза Батлера под залог имущества ООО «Порт Пермь» более 160 млн рублей.

Ранее было признано незаконным то, что АО «Порт Пермь» подконтрольно иностранному лицу. После этого АО включили в план приватизации на 2023-25 годы.

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