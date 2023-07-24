В Пермском крае на месте старой шахты образовался провал

Провал Шахты 42 в Кизеле. Фото: Кадр видео Надежда Патракова.
В Кизеловском районе Пермского края местные жители обнаружили провал внушительных размеров. По их словам, это старая шахта № 42, где добывали уголь.
- Провал находится далеко от жилых построек, и опасности для людей он не предоставляет, - говорит Надежда Патракова, обнаружившая провал. – Мы ее случайно обнаружили.
Сейчас территория шахты заросла лесом и местные не редко здесь собирают грибы, говорят, что теперь будут обходить стороной.
По информации из доступных источников, в 1959 году шахта была объединена с шахтой № 41 имени 40 лет ВЛКСМ в одну шахту с проектной мощностью 650 тысяч тонн в год или 2165 тонн в сутки и стала именоваться шахтой № 41 имени 40-летия ВЛКСМ.
Шахту № 42 закрыли и затопили в 1986 году.