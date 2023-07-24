Полезные советы для отдыха на природе

Макушка лета уже прошла, но впереди еще есть время для замечательного отдыха на природе, ведь чтобы устроить себе качественную перезагрузку, можно просто собраться с семьей или небольшой компанией друзей и отправиться любоваться красотами Пермского края или выехать на дачу. Мы спросили экспертов СберЗдоровья, на что обратить внимание, чтобы ничто не омрачило ваш отдых. Вот несколько полезных советов для отдыха на природе.

Начать нужно с того, чтобы продумать необходимый набор вещей, которые вы возьмете с собой. При выборе одежды отдайте предпочтение удобной свободной из натуральных тканей и светлых оттенков. Если вы едете на несколько дней, возьмите куртку или ветровку для вечерних прогулок. Обувь выбирайте в соответствие с местом отдыха: легкие сандалии, если основное время вы проводите на берегу реки, кроссовки и резиновые сапоги – если в лесу или горах. И не забудьте про головные уборы, которые защитят голову от солнечных лучей.

На природу не берите скоропортящиеся продукты, если этого не избежать можно использовать сумку-холодильник. А уже на природе, если существует хоть малейший риск того, что еда испортилась, лучше отказаться от ее употребления. Не помешает захватить фрукты и овощи - это самая подходящая пища на природе, но помните, что все овощи, фрукты и ягоды следует обрабатывать с использованием кипяченой воды. Не забудьте захватить с собой питьевую воду,не стоит использовать в качестве источника питья ближайший водоем, да ивода из колодца или скважины не всегда подходит для питья.

Не забудьте, у вас под рукой обязательно должна быть аптечка, а маленькая машинная аптечка — лучший друг всех путешественников. Именно она спасла не одну жизнь горе-туристов, оказавшихся один на один природой. Следует позаботиться, чтобы в ней обязательно были стерильные бинты, вата, марлевые салфетки, кровоостанавливающий жгут, пластырь, йод, зеленка, перекись водорода – вот основной набор для первой помощи при травмах. Кроме этого, не лишними будут средства от отравлений, лекарства от простуды, медикаменты для сердечников и обязательно средства от солнечных ожогов. Отдельный пункт - репеллент, особенно от клещей! Укусы ос, шершней, пчел не только болезненны, но и ядовиты, поэтому в вашей аптечке обязательно должно быть антигистаминное средство, особенно если есть склонность к аллергическим реакциям.

Наверняка, вы возьмете с собой смартфон, чтобы быть всегда на связи. Тогда советуем познакомиться с телемедициной. Сейчас такие сервисы набирают популярность и это не удивительно: в случае необходимости вам даже на природе будет доступна консультация врача "здесь и сейчас" в режиме онлайн. В России действуют несколько подобных сервисов, в частности, уже упомянутый сервис СберЗдоровье.

И главное помните, изменение режима — это стресс для организма, даже если это приятный уход в отпуск. Важно не менять распорядок дня резко, так как любое неожиданное изменение может привести к сбою в работе организма.