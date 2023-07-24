Жителей Пермского края предупредили о грозах 24 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о непогоде в понедельник, 24 июля. Местами в регионе ожидается гроза. Температура воздуха при этом составит +19…+25 градусов.

Жителей Прикамья просят быть осторожными, не стоять рядом с деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями.

Водителям напомнили, что важно соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65