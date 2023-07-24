Инвестиция как страховой полис

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Инвестировать в акции конкретных российских компаний помогают специальные инструменты.

Для формирования портфеля эксперты подбирают наиболее перспективные отечественные бумаги, что исключает риск блокировки активов другими странами. Сейчас это Сбербанк, «Татнефть», TCS, Сургутнефтегаз, Ozon, Мосбиржа, «Новатэк» с равными долями в портфеле. Присутствие каждого актива фундаментально обосновано, список компаний еженедельно актуализируется.

Для работы в конкретной стратегии необходимо совершать определённые действия. Например, чтобы инвестировать средства в рамках unit-стратегии «Лидеры рынка», основанной на аналитике «БКС Мир инвестиций», надо заключить договор страхования жизни. Это обеспечивает юридическую защиту капитала и адресную передачу средств. Налогообложение осуществляется по льготной схеме: налогом на доходы физических лиц облагается только инвестиционный доход, превышающий ставку рефинансирования. Выплата дивидендов производится два раза в год.