Из пермского БК «Парма» ушел игрок сборной России

Фото: Баскетбольный клуб PARMA

Российский форвард Данила Походяев, выступавший за БК «Парма» в минувшем сезоне, покинул клуб. Он решил продолжить карьеру в московском БК «Руна».

В составе «Пармы» Данила Походяев провел 32 матча в рамках Единой Лиги ВТБ. В среднем за игру он набирал 7.9 очков, а также 4.2 подбора.

Кроме того, в этом году спортсмен был приглашен на сбор национальной команды. Вероятно, он примет участие в товарищеских матчах сборной России и Ирана, которые пройдут в Перми в начале августа.

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