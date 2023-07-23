В Пермском крае без вести пропал хромой 56-летний мужчина

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Пермском крае разыскивают пропавшего 56-летнего Василия Ратникова. Ориентировки о поисках мужчины появились на странице поискового отряда «Регион59» в соцсетях.

Сообщается, что около 13.00 часов 19 июля мужчина ушел из дома на улице Привокзальной в поселке Комарихинский Чусовского района и пропал. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 143 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы отсутствуют. Особые приметы: невнятная речь, хромает на правую ногу. В тот день он был одет в светлую ветровку, синюю футболку, черные брюки и черные туфли. Также сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят жителей помочь в поисках этого человека. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-996-287-59-06 - инфорг Диана.

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