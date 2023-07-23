Пьяный пермяк из-за ревности убил своего знакомого ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пьяный пермяк одним ударом в сердце убил своего знакомого. Все случилось вечером 21 июля в Индустриальном районе города, сообщили в следственном управлении СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в заброшенном доме на шоссе Космонавтов обвиняемый выпивал в компании знакомых мужчины и женщины. На почве ревности он взял нож и нанес удар в область сердце своему сопернику. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. А обвиняемый успел скрыться. Однако уже в ночь на 22 июля злоумышленника задержали.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве человека. В настоящее время следователями уже проведен осмотр места преступления, назначены все необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетель и обвиняемый, который признал свою вину. В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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