В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Николай Чугайнов

Фото: Администрация Кочевского муниципального округа / ВКонтакте

При выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции погиб житель села Кочево Пермского края Николай Чугайнов. Его не стало 14 июля 2023 года. Об этом сообщает администрация Кочевского муниципального округа на своей странице в соцсетях.

Молодой человек родился в 1982 году. Его призвали на спецоперацию по мобилизации 26 сентября прошлого года.

Администрация округа приносит свои соболезнования родным и близким погибшего бойца. О том, когда состоится прощание с военнослужащим, сообщат дополнительно.

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