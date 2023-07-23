Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми автобусный маршрут №71 планируют продлить до Перми-1. Весной этого года маршрут временно запущен для компенсации ремонтируемой трамвайной линии на улице Куйбышева. Сейчас автобусы курсируют от улицы Анвара Гатауллина до Октябрьской площади.

МКУ «Гортранс» объявило отбор подрядчика, который будет обслуживать маршрут №71 сообщением «Улица Анвара Гатауллина – Станция Пермь I». Соответствующий конкурс размещен на портале Госзакупок. Планируется, что по новому маршруту автобусы начнут следовать с 12 августа этого года.

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