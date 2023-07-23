В некоторых районах Прикамья 22 июля прошли самые сильные ливни за 3,5 месяца

Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 22 июля, в Перми и южной половине Пермского края прошли самые мощные ливни за последние 3,5 месяца. Об этом сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

Так, в Перми выпало 14 мм осадков, в Осе 12 мм, в Чернушке 8 мм, в Чайковском и Оханске по 5 мм. В некоторых восточных районах Прикамья дожди продолжались ночью и утром.

Напомним, ране после сильного ливня в краевой столице затопило дамбу Стахановская – Чкалова и улицу Куйбышева.

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