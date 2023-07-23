В Пермском крае во время ночного пожара спасли мужчину

Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночью 23 июля в Кунгуре произошел пожар в нежилом кирпичном доме по улице Свердлова. Горела одна из квартир на первом этаже. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

– Информация о возгорании поступила в 00.28. На место происшествия выехали 10 спасателей и две спецмашины. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, - пояснили в ведомстве.

На пожаре был спасен один человек. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы вывели из горящего дома на улицу мужчину. Его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Пожар был локализован в 00.35 минут, а горение ликвидировано в 00.37. В результате происшествия погибших нет. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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