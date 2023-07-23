В Прикамье при столкновении питбайка и легковушки пострадали два человека

Фото: ЧП Пермь / Telegram

Днем 22 июля в Сергино при столкновении питбайка и машины пострадали два человека. Информация об этом появилась в соцсетях. По словам очевидцев, у водителя питбайка много переломов, у его пассажира сломаны обе ноги. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии.

– ДТП произошло около 14.15 на 18-м километре автодороги Сива-Сергино. По предварительной информации, водитель мотоцикла «Питбайк», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого МВД.

В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла получили различные травмы. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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