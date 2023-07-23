К 300-летию Перми издан исторический роман Сергея Тупицына

Фото: permkrai.ru

К 300-летию Перми издан исторический роман «Золотой брегет императора». Автор книги – первый в Прикамье Заслуженный журналист России, Заслуженный работник культуры России Сергей Тупицын. Макет новой книги опубликован в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В романе нашли отражение переломные моменты в истории государства Российского – от становления династии Романовых до возрождения новой России на рубеже двух тысячелетий. Основная сюжетная линия связана с трагической судьбой великого князя Михаила Александровича, который завершил жизненный путь в окрестностях Перми. В романе-хронике дается оценка некоторым легендам, связанным с историей Пермского края.

Презентация новой книги запланирована на август этого года. Также в этот период состоятся творческие встречи с автором романа. Они пройдут в учреждениях культуры и общественных центра города и Пермского края. Макет книги будет опубликован на официальных ресурсах регионального Министерства культуры, а также в электронных архивах библиотек им. А.М. Горького и А.С. Пушкина.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер