Жительница Прикамья отсудила 18 тысяч рублей у больницы за некачественное лечение

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Жительница Верещагино отсудила у местной больницы компенсацию морального вреда за некачественное лечение. Об этом сообщается на сайте Верещагинского районного суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что зимой 2023 года при обращении в больницу ей была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества. Это привело к ухудшению состояния здоровья. Экспертиза показала, что недочеты были допущены врачом при первом посещении пациентки.

В результате, суд установил нарушения стандартов лечения. Теперь больница должна выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 18 000 рублей. Кроме того, с ответчика взыскали госпошлину в местный бюджет в размере 300 рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.

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