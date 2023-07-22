В Перми на Восточном обходе иномарка снесла опору освещения и перевернулась

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ

В социальных сетях опубликовали видео ДТП на Восточном обходе. На кадрах видно разрушенную опору освещения и перевернутую иномарку, рядом с которой стоит карета скорой. Очевидцы предположили, что в аварии есть погибшие, но, к счастью, обошлось без жертв.

- 21 июля в 19.05 по автодороге Восточный обход, со стороны Лядовского тракта в направлении Орджоникидзевского района ехал 47-летний водитель Citroen, который, по предварительной информации, на 7 км автодороги допустил наезд на разделительное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии пострадала пассажир - 41-летняя женщина. Она доставлена в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае водитель иномарки с пассажирами в салоне умер за рулем

Машина врезалась в препятствие - две женщины получили травмы (Подробнее...)