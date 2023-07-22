В Перми возле техникума нашли снаряд из прошлого столетия

Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте

В пятницу, 22 июля, в социальных сетях повилось фото снаряда, который нашли возле политехнического колледжа имени Славянова на улице Уральской.

- В дежурную службу Управления Росгвардии по Пермскому краю поступило сообщение, что был обнаружен предмет, похожий на снаряд. На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники Росгвардии обследовали найденный предмет. Взрывотехники определили, что находка имеет следы коррозии, снаряд произведен в прошлом столетии, не представляет опасности для жителей Перми. Будет уничтожен в безопасном месте, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю.

Ранее мы писали о том, что житель поселка Сылва Александр, катаясь на мотоцикле между Новыми Лядами и Пермью, наткнулся на груду артиллерийских снарядов. На место также вызвали взрывотехников Росгвардии, которые сообщили, что никакой опасности снаряды не представляют.